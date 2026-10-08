MotoGp, Dall'Igna: "Se qualcuno deve batterci, che sia Aprilia. Marquez ci sprona"

Aprilia e Ducati si giocano tutto nelle ultime gare della MotoGp, sia nel Mondiale costruttori (sono appaiate a 469 punti) che in quello piloti, con Marquez e Martin separati da due lunghezze. Il confronto è inevitabile, dunque ecco la conferenza stampa congiunta con Massimo Rivola e Gigi Dall'Igna: da un lato il CEO di Aprilia Racing, dall'altro il gm e deus ex machina del progetto di Borgo Panigale, nonché ex di Noale. La conferenza stampa vede i due dirigenti gestire vari temi, con Rivola che si concentra inizialmente sulla lotta per il titolo: "Per noi è una grandissima opportunità, è un privilegio battagliare punto a punto con chi ha dominato le ultime stagioni. Non ci sono dei segreti, è probabile che trionferà chi farà meno errori. Vogliamo stare concentrati e goderci questo finale di stagione. Noale è in fibrillazione, sarebbe una ricompensa fantastica e meritata per tutto il lavoro che abbiamo svolto nell'azienda. Hanno fatto un bel lavoro e si meriterebbero questo titolo. Avere due piloti in lotta non sarà un problema e ci stimola. Sono maturi e veloci, stanno molto bene e possono vincere entrambi, anche se hanno meno esperienza rispetto a Marquez. Finché la matematica lo consente, non interverremo. Chiaramente se uno dei due uscirà dalla battaglia, gli chiederemo di aiutare il compagno, ma sarà molto tirata. Affrontiamo il binomio tra Marquez e la Ducati, il più difficile possibile. L'anno scorso ho detto che era possibile batterlo, era un messaggio interno all'azienda. Quest'anno ce l'abbiamo fatta diverse volte, non sappiamo se ci riusciremo a fine stagione, ma è una bella sensazione poter lottare. Solo essere qui, significa che abbiamo fatto un grande lavoro".