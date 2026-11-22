Andrea Bocelli incanta il pubblico dell'Inalpi Arena prima dell'inizio della finale delle Atp Finals di Torino tra Alexander Zverev e Carlos Alcaraz. Il tenore italiano, ultimo dei protagonisti del pre-show musicale che ha accompagnato le partite degli otto maestri durante l'intero torneo, prima si è esibito sulle note de 'L'Inno alla Gioia' e di 'Con te partirò', ricevendo gli applausi degli appassionati presenti sugli spalti, poi ha cantato l'inno italiano strappando un'altra ovazione.