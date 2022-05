MotoGP: clamoroso, la Suzuki lascia il Motomondiale a fine 2022

La Suzuki lascerà la MotoGP alla fine della stagione 2022. La notizia clamorosa è deflagrata come una bomba nel paddock di Jerez alla fine dei programmati test. Un fulmine a ciel sereno che ha colto di sorpresa i piloti Mir e Rins e il capo del team Livio Suppo, che ha dribblato le domande: "No comment. Spero possiamo capire la mia situazione. Buona serata". Per domani la casa di Hamamatsu diramerà il comunicato ufficiale: il Covid e la guerra in Ucraina tra le motivazioni.

Getty Images