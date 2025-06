OM.CC protagonista sulle salite più dure d’Italia: Sportful Dolomiti Race e trionfo alla Blockhaus Marathon

Un weekend epico per OM.CC – Officine Mattio Cycling Club, che conferma il suo ruolo da protagonista nel panorama delle granfondo italiane con una doppia vittoria d’eccellenza: in Veneto, sulle rampe dolomitiche della Sportful Dolomiti Race con il trionfo in solitaria di Luca Cavallo, e in Abruzzo, dove Annalisa Prato ha conquistato la vittoria assoluta alla temuta Blockhaus Marathon.