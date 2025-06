Inter, Bastoni: "Non mi so dare ancora spiegazioni per Monaco, ora c'è tanta voglia di riscatto"

"Voglia di rivalsa dopo la finale di Monaco? Sicuramente è così, perché a livello di percezione sembra passata una vita da quella sera di Monaco - ha aggiunto Bastoni -. Noi siamo abituati a resettare, ripartire, resettare, ripartire, perché anche quando fai bene devi sempre cercare di mettere da parte quello che è stato e dimostrare nel presente". "Un piccolo vantaggio da questo punto di vista è questo: dobbiamo dimenticare cosa è stata quella notte, dobbiamo concentrarci sul percorso che ci ha portato sin lì e prendere quello che di buono abbiamo fatto in questa stagione", ha proseguito. "Ci siamo già chiesti perché sia andata in quel modo a Monaco, fa parte di ogni essere umano chiedersi il perché di momenti non felici - ha continuato Bastoni parlando ancora della pesante sconfitta contro il Psg in finale di Champions -. Non mi so dare ancora una spiegazione per quella sera, grazie a Dio questo mestiere consente di ripartire. Abbiamo una nuova possibilità, siamo affamati e abbiamo tanta voglia di riscatto e di fare meglio possibile"