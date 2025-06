Lautaro: "Dobbiamo essere forti mentalmente e reagire: l'Inter gioca sempre per vincere"

Al termine dell'allenamento dell'Inter andato in scena al 'Wallis Annenberg Stadium', nel campus della UCLA, Lautaro Martinez si è soffermato a parlare con i cronisti presenti del momento dell'Inter a due giorni dal debutto nel Mondiale per Club contro il Monterrey: "Ogni volta che inizia una competizione, l'Inter sa che deve arrivare in fondo, il più alto possibile: questa cosa deve essere chiara. Poi ci saranno delle difficoltà sicuramente perché questa è una competizione nuova, ci sono squadre di tutti i continenti, quindi sarà una bella cosa. Stiamo lavorando bene, anche se abbiamo avuto poco tempo per prepararci dopo le Nazionali. Abbiamo qui ragazzi giovani che ci possono dare una grande mano, sarà bello per loro far parte del nostro gruppo".