MotoGP Catalogna: la Sprint la vince Espargaro, Bagnaia a terra sul più bello

GP CATALOGNA

Secondo gradino del podio per Marc Marquez, che dopo una rimonta super sale al secondo posto in classifica alle spalle di Martin (4°)

© Getty Images 1 di 29 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Aleix Espargaro ha vinto la Sprint Race del GP di Catalogna, sesta tappa del Mondiale MotoGP 2024, conquistando il suo primo successo stagionale proprio nella gara di casa, due giorni dopo aver annunciato il ritiro al termine della stagione. Il pilota Aprilia, che scattava dalla pole, ha approfittato al massimo delle cadute di Raul Fernandez, Brad Binder e soprattutto Pecco Bagnaia, tutti e tre finiti nella ghiaia mentre si trovavano in testa. Sul podio con lui anche la Ducati Gresini di un super Marc Marquez (che partiva 14°) e la Ktm GasGas di Pedro Acosta. Ai piedi del podio il leader del campionato Jorge Martin con la Ducati Pramac.

Una gara ricca di spettacolo e colpi di scena quella di Montmelò, che ha finito per sorridere alla coppia moto-pilota più in forma del fine settimana. Espargaro, nonostante una partenza non brillantissima, ha tenuto il ritmo dei migliori, è rimasto a contatto con la testa della corsa e, soprattutto, non ha commesso errori, replicando il successo del 2023 con la speranza di concedersi, anche questa volta, il bis nel GP di domenica.

Continua invece la maledizione delle Sprint Race per Bagnaia. Il due volte iridato aveva fatto tutto alla perfezione: dopo una partenza impeccabile aveva lasciato sfogare i suoi rivali più scatenati, aveva assistito alle loro cadute (prima Fernandez, poi Binder) e aveva piazzato l'allungo decisivo, ma a un giro dalla fine è arrivato anche per lui l'errore inatteso, alla curva 5. Sembrava la gara giusta per rosicchiare qualche punto a Martin, invece Pecco si ritrova ora quarto in classifica, superato sia da Marquez (bravo a beffare Acosta all'ultimo sospiro dopo una rimonta pazzesca), sia dal compagno di team Enea Bastianini, che con una gara pulita e ordinata ha chiuso 5°. La classifica ora dice Jorge 135, Marc 98, Enea 94, Pecco 91.

Hanno chiuso in zona punti anche le due Ducati VR46 di Fabio di Giannantonio (6°) e di Marco Bezzecchi (9°), anche lui autore di una bella rimonta dopo essere partito 16°. In mezzo ai due italiani Jack Miller con l'altra Ktm ufficiale e Maverick Vinales con l'altra Aprilia ufficiale, rispettivamente 7° e 8°.

Fuori dai punti, anche se non di molto, le due Yamaha di Quartararo e Rins (10° e 12°), con in mezzo l'altra Ducati Pramac di Franco Morbidelli, che anche a causa di un long lap penalty non è riuscito a replicare in gara quanto di buono fatto in prequalifica e qualifica. Solo 15esima e 16esima le due Honda ufficiali di Mir e Marini.