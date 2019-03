MotoGP, carica Rossi: "Motivazione alle stelle"

06/03/2019

Sta per iniziare la stagione MotoGP e per Valentino Rossi sarà la 24.esima nel Motomondiale. Il pesarese della Yamaha non vede l'ora: "Questo è un momento sempre molto eccitante, abbiamo un sacco di buoni propositi e tanta motivazione per fare meglio, perché veniamo da un anno un po' difficile per tutta la squadra Yamaha". Dopo un 2018 difficile il numero 46 spera nel riscatto: "Sembra che anche i nostri capi e i nostri ingegneri giapponesi siano molto motivati a migliorare. Quindi ci piacerebbe essere più forti e più competitivi rispetto al 2018".



La carica è quella di sempre: "Mi sento pronto, nel senso che mi piace molto quello che faccio. Sono molto motivato nel cercare di arrivare davanti, nel provare ad andare forte con la Yamaha. Poi se arrivano i risultati, allora funziona tutto più facilmente".



Più cauto, invece, il compagno di squadra Maverick Vinales: "Penso che la Yamaha si sia resa conto di aver sbagliato nel 2018, soprattutto con il motore. Quindi dobbiamo lavorare bene, dobbiamo capire cosa ci è mancato in pista e provare a fare la miglior moto possibile per il mio stile di guida. Per me deve essere una stagione di miglioramento. Sarei molto contento se riuscissi a finire il Mondiale in una posizione migliore rispetto al 2018 (4° posto con 193 punti, ndr). Voglio lottare per essere lì davanti, essere piu' costante in ogni gara. Ducati e Honda per il momento sono avanti, quindi dobbiamo lavorare molto".