MotoGP, caduta da brivido per Marquez: omero fratturato

MotoGP in ansia per le condizioni di Marc Marquez. Lo spagnolo è stato vittima di una rovinosa caduta nel finale del GP di Jerez, vinto da Quartararo su Vinales e Dovizioso , che lo aveva visto rimontare dopo un errore in avvio. La Honda numero 93, però, lo ha disarcionato in maniera violenta, lasciandolo dolorante a terra a quattro giri dal termine. Marquez si è rialzato con le sue gambe, ma poi è stato portato al centro medico del circuito in barella. I primi esami hanno evidenziato la frattura dell'omero del braccio destro.