Nuoto: Comune 'riapertura piscina Paganelli nel 2026'

Il completamento della copertura della piscina Paganalli, a Firenze, è previsto per l'estate di quest'anno. La riapertura al pubblico per il 2026. E' quanto ha spiegato l'assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini rispondendo, in Consiglio comunale, ad una domanda di attualità di Lorenzo Masi (M5s). Grazie a questo bando del Ministero dello sport arriveranno 900mila euro che, insieme ad un investimento del Comune di 180mila euro, serviranno a riqualificare la vasca tuffi per uso ricreativo e per l'avviamento al nuoto ed efficientare importanti parti dell'intera struttura. "I lavori di rifacimento della copertura, iniziati in piena pandemia - ha sottolineato - hanno subito, anche ultimamente, sensibili ritardi soprattutto per una difficoltà oggettiva di reperimento sul mercato delle specifiche piastre in acciaio inox previste nel progetto". "In questi mesi i sopralluoghi della direzione servizi tecnici del Comune sono stati costanti - ha aggiunto l'assessora Perini - è possibile prevedere il completamento della copertura per l'estate 2025. Vista la varietà e l'entità degli interventi previsti sul complesso la riapertura al pubblico per le attività natatorie è prevista per il 2026". "La Paganelli - ha concluso - è interessata da più interventi che riguardano non solo la nuova copertura telescopica e mobile, ma anche alla realizzazione di nuovi spogliatoi e ad una totale rifunzionalizzazione degli impianti elettrici e idrici. In parallelo si devono aggiungere anche ulteriori lavori per i quali abbiamo vinto il bando 'Sport e periferie' e che vedranno coinvolte numerose ditte: quest'impianto è importante non solo per il Quartiere 5 ma anche per tutta la città".