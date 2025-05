MotoGP Francia, Bagnaia: "Tra i peggiori weekend della mia vita"

Francesco Bagnaia vede nero al termine del weekend del GP di Francia, chiuso con due "zeri" tra Sprint e gara lunga: "Lo metto tra i tre peggiori weekend della mia vita, sia a livello di feeling sia a livello di punti - le parole del pilota Ducati a Sky -. Oggi ero sulla strategia giusta, ho tenuto d'occhio le previsioni tutto il tempo, sapevo che avrebbe cominciato a piovere e che non avrebbe smesso. Perché non ho seguito i fratelli Marquez e montato la slick? Ero sulla strategia giusta, purtroppo è andata come è andata. Io penso sempre a quello che è giusto per me, cerco di non fare troppo caso agli altri. Ho avuto un piccolo spin in avvio, poi il contatto con Enea e la caduta. Il casino è normale quando hai gomme e velocità diverse in partenza. Se non mi fossi dovuto fermare tra l'altro avrei potuto chiudere nei primi cinque... Insomma, tutto negativo, oggi niente ha funzionato".