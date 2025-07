MotoGP Repubblica Ceca, Marquez: "Mi sono adattato in fretta, ma avrei preferito l'asciutto"

Ha brillato anche Johann Zarco, in condizioni di bagnato, con la sua Honda LCR: "Con tanta pioggia ero tranquillo, sapevo che potevo entrare in Q2. Fortunatamente non abbiamo montato le slick alla fine e sono riuscito a gestire bene. Lo sviluppo della moto credo sia un po’ fermo, io penso che ci sia qualcosa ancora di set up da aggiustare che ci può permettere di essere in battaglia con Quartararo e altri, non con le Ducati. Sicuramente serve uno step ulteriore".