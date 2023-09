MotoGP, Bagnaia: "Soddisfatto, veloci su una pista per noi complicata"

QUI DUCATI

Il leader della classifica iridata dopo le libere in Catalogna: "Aprilia ha grande trazione, ma ci siamo avvicinati molto"

© Getty Images Pecco Bagnaia appare piuttosto soddisfatto dalla sua Ducati dopo i primi due turni di libere del GP di Catalogna, undicesima tappa del Mondiale MotoGP: "Siamo partiti per fare un run abbastanza lungo nelle Libere 2, ma andavo troppo piano rispetto alla mattina - ha spiegato il leader della classifica iridata a Sky -. Ho cambiato la gomma dietro e ho tolto un secondo… Succede spesso, fortunatamente è successo venerdì quindi dovremmo essere a posto. Sono contento perché questa è una pista complicata per noi, siamo riusciti a essere veloci".

In grande spolvero le Aprilia, che sembrano le avversarie principali per le gare di sabato e domenica: "Aprilia ha grande trazione con gomma nuova, ma noi ci siamo avvicinati molto quindi sono soddisfatto. Qua serve tanto grip, noi tendiamo a far scivolare molto la moto invece. Siamo un po’ più forti in frenata, ma non è lì che si può fare la differenza su questo tracciato. Però abbiamo azzeccato subito la direzione dopo aver buttato un po’ via i primi 20 minuti del turno e di questo sono contento".