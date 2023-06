MotoGP, Bagnaia si prende la pole anche al Sachsenring

GP GERMANIA

Il ducatista regola Marini e Miller in una qualifica resa incandescente da giri cancellati e cadute. Settimo Marc Marquez

© ipp 1 di 37 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Francesco Bagnaia si prende la pole anche in Germania, in una qualifica della MotoGP ricca di colpi di scena e disputata con asfalto asciutto, ma insidioso dopo la pioggia della mattina. Il campione della Ducati ha chiuso con il tempo di 1'21"409 dopo una serie di giri cancellati, a lui e ad altri piloti, per diverse cadute nel finale. In prima fila con "Pecco" scatteranno Luca Marini con la Desmosedici del team VR46 e Jack Miller con la Ktm, entrambi a meno di un decimo dal leader. Seconda fila tutta Ducati con Johann Zarco, Marco Bezzecchi e Jorge Martin nell'ordine.

Per Bagnaia si tratta della terza pole consecutiva, la quindicesima in carriera nella classe regina come il mito Wayne Rainey. Chiaramente è il piemontese è il grande favorito per la gara di domenica, ma anche per la sprint del primo pomeriggio. Come spesso finora, anche al Sachsenring dovrà guardarsi dalle altre Ducati, tutte velocissime e ambiziose, sia con Marini (sua miglior posizione in griglia) e Bezzecchi, sia con Zarco e Martin. Solo le Ktm di Miller e Brad Binder, decimo ma capace di grandi rimonte, sembrano poter dare fastidio allo squadrone di Borgo Panigale. Attenti poi a Marc Marquez, vittima di un'infinita serie di cadute, ma sempre pericoloso su una delle sue piste preferite. Difficile che saranno della partita per il podio, invece, Aleix Espargarò e Fabio Quartararo, costretti a scattare dalla nona e dodicesima piazza dopo essere stati protagonisti nelle libere. Bisognerà aspettare ancora un po' per rivedere davanti Enea Bastianini, comunque discreto 11° viste le sue condizioni.

A superare il taglio della Q1 erano stati Binder e Marc Marquez, nonostante una scivolata di quest'ultimo prima di azzardare le gomme slick con la pista ancora umida in alcuni punti e passare da secondo. Pochi sorrisi per Maverick Vinales, il primo degli esclusi con la sua Aprilia, davanti a Fabio Di Giannantonio (Ducati), Augusto Fernandez (GasGas), Miguel Oliveira (Aprilia) e Franco Morbidelli con la seconda Yamaha. Completano lo schieramento, nell'ordine, Taka Nakagami (Honda), Raul Fernandez (Aprilia) e Jonas Folger (GasGas).

BAGNAIA: "GOMME ANCORA DA CAPIRE"

"Nel primo run volevo fermarmi prima, ma su 4-5 giri ce n'era solo uno buono per le tante bandiere gialle. Stiamo lavorando bene, sono contento. Sarà molto importante capire le gomme da usare nella Sprint, stamani non abbiamo avuto la possibilità di capire quale usare davanti".

MARINI: "FARE FINTA CHE FOSSE ASCIUTTO"

"Di tecnico c'era poco, si doveva dare tutto facendo finta che fosse asciutto, sono contento di partire in prima fila anche se so che con Jack alla prima curva sarà lui primo. Devo cercare di fare una bella partenza e mantenere la posizione, che qui è importante. Mi piace più la media ma nella Sprint tutti useranno la soffice".

MILLER: "SPINGERE OGNI GIRO"

"Quando ci sono queste condizioni bisogna spingere ogni giro perché le condizioni migliorano di continuo, per ora sono soddisfatto, aspettiamo la Sprint".