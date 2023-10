Motogp, Bagnaia punta ad allungare nel Mondiale: "In Australia l'incognita sarà il meteo"

MOTOGP

Il pilota della Ducati si prepara ad affrontare il week-end oceanico dopo il successo ottenuto in Indonesia

Bagnaia ringrazia Martin: controsorpasso







































© ipp 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La magica rimonta messa in scena a Mandalika ha rilanciato le quotazioni di Francesco Bagnaia per la conquista del titolo mondiale. Il leader del campionato di MotoGp ha cancellato la brutta qualifica ottenuta in Indonesia e, scattando dalla tredicesima posizione in griglia, è riuscito a conquistare il decimo successo stagionale fra sprint e gare domenicali. Pecco è riuscito così ad ampliare il vantaggio nella graduatoria su Jorge Martin che, dopo la caduta nell'ultima prova, insegue con diciotto punti.

Una bella fetta della stagione si giocherà però in Australia dove il pilota della Ducati in carriera vanta un quarto e un terzo posto nelle uniche due edizioni disputate nella massima serie. Un dato che fa ben sperare Bagnaia, deciso a non sottovalutare alcun dettaglio, in particolare l'incognita meteo: "Sono entusiasta di tornare a correre in Australia, una pista veloce dove abbiamo il potenziale per poter fare bene - ha spiegato il centauro piemontese -. Lo scorso fine settimana la mia squadra ha fatto un lavoro incredibile, mettendomi nelle condizioni di vincere dopo un inizio complicato. Per questo sono pronto ad affrontare anche l`appuntamento qui in Australia con qualsiasi condizione: come sempre l`incognita piu' grande sara' il meteo e le temperature saranno piuttosto basse".

Chi punta a far bene a Phillip Island è anche Enea Bastianini che finalmente sembra aver trovato il feeling giusto con la sua Desmosedici GP23 ed è uscito rinfrancato dall'appuntamento in Indonesia complice la doppia top ten ottenuta sul circuito asiatico: "Sono felice di tornare a correre a Phillip Island, questa sarà la seconda volta su questa pista con una MotoGp. Lo scorso anno ero partito indietro, ma a metà gara ero riuscito a fare una bella rimonta e a chiudere 5° - ha sottolineato il pilota di Rimini -. L'obiettivo questo fine settimana sarà quello di ripetere una buona prestazione come nel weekend scorso in Indonesia. Con la mia squadra abbiamo fatto un grandissimo lavoro e in gara mi ero trovato bene. Ora l'obiettivo è cercare di essere subito veloci per poter ottenere anche un buon piazzamento in qualifica. Fisicamente non sono ancora al 100%, ma sono pronto a dare il massimo come sempre".

L'Australia potrebbe rivelarsi un ulteriore passo in avanti per Marco Bezzecchi che dovrebbe migliorare rispetto all'ultimo week-end: "Sulla carta qui a Phillip Island le cose dovrebbero andare meglio. La pista è veloce, ma non ci sono staccate forti, il punto in cui a livello fisico soffro di piu'. Continuiamo a lavorare, facciamo del nostro meglio per recuperare in vista gara. La pista è una delle mie preferite in assoluto - ha confessato il portacolori del Mooney VR46 Racing a cui si sono aggiunte le parole del compagno di scuderia Luca Marini -. Da pilota, ma anche da spettatore, la gara del PI e' magica! Sempre un fine settimana meraviglioso, sia dal punto di vista prettamente sportivo che non. Sono sicuro che la moto Ducati sara' competitiva come sempre. Ci vediamo in pista e divertiamoci".

