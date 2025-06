MotoGp Mugello, Bagnaia: "Questa è una pista magica, non vedo l’ora di correre"

Attualmente Bagnaia si trova al terzo posto nella classifica mondiale, con ben 93 punti da recuperare al compagno di squadra Marc Marquez. Lo spagnolo è infatti tornato a incrementare il proprio vantaggio grazie a un weekend perfetto ad Aragon e ora guarda tutti dall’alto dei suoi 233 punti. Un bottino che gli consente di avere anche 32 lunghezze di vantaggio sul fratello Alex e di presentarsi quindi con più serenità su una pista che non lo ha visto spesso dominare in passato. L’ultimo successo dell’iberico, ora in sella alla Ducati ufficiale, risale infatti al 2014, quando guidava la Honda: "Arrivo a questo appuntamento in ottima forma. Questo è il Gp di casa della Ducati, ma anche di Bagnaia. Mi aspetto un Pecco e un Alex (Marquez) molto forti. Speriamo di poter duellare con loro. Se battere Bagnaia qui al Mugello potrebbe essere decisivo per la stagione? Assolutamente no. Al momento il mio primo rivale è mio fratello Alex, perché è il più vicino in campionato, ma anche Pecco e Morbidelli sono ancora in corsa. Ci sono molti punti in palio e possono succedere tante cose da qui in poi, visto che avremo anche tante gare ravvicinate. Devo cercare di attaccare i miei avversari in quei circuiti in cui mi sento forte e conquistare il massimo dei punti. Il sabato ormai è diventato molto importante, sia per ciò che riguarda la Sprint che le qualifiche. Il momento più importante resta però la domenica. Ho già commesso degli errori e devo concentrarmi per non farne altri e raccogliere più punti possibili. Se per me è importante vincere il nono titolo? Io la mia sfida l’ho già vinta, visto che era quella di tornare competitivo dopo dei brutti infortuni. Poi, certo che vogliamo vincere il Mondiale e ci proveremo".