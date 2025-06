Arriva il Mugello: Bagnaia, ultima chiamata per la corsa al titolo

Curiosamente, in Toscana Bagnaia ha vinto "solo" nella premier class (un anno fa in livrea azzurra, aprendo una doppietta completata da Enea Bastianini), mentre i due spagnoli si sono imposti anche nelle due classi più piccole. O meglio, Alex ha vinto solo (nel 2029), il suo fratello maggiore vanta una vittoria al Mugello per ciascuna delle tre classi: Moto3 nel 2010, Moto3 nel 2011 e MotoGP nel 2014. Paragonato ad altri teatri d'operazioni insomma, quello adagiato tra le colline toscane per il (più che mai) Cannibale non è esattamente uno dei circuiti-feticcio ma questo non basta a tranquillizzare i suoi avversari, ad iniziare dalla stesso Bagnaia che - lo ricordiamo - ha vinto anche le Sprint del 2023 e del 2024. Alla vigilia del nono appuntamento di un calendario che ne conta ventidue, la corsa al titolo è segnata e concede forse qualche chance solo ad Alex. Stiamo parlando della forza dei singoli episodi, perché il trend è ben segnato. La pista sembra spianata per un duello giallorosso (nel senso della Spagna) dall'esito piuttosto scontato. E allora?