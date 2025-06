Quanto manca alla fine della notte: Bastianini guida la lista dei delusi a caccia di rilancio

Certo, occorre tenere in "buon" conto il perdurante stato di crisi della Casa di Mattighofen e le incertezze sul futuro. Di sicuro l'ex rookie fenomeno (come spesso succede) dopo l'effetto sorpresa iniziale paga il rapido innalzamento delle attese di critica, pubblico e in generale ambiente nei suoi riguardi. Pedro non è (fin qui almeno) riuscito ad agganciare il treno dei migliori, mentre alle sue spalle (nel vero senso della parola) scalpita il connazionale Fermin Aldeguer, che lo segue in classifica a tre soli punti ma sempre più spesso lo precede al traguardo. In Italia Acosta ha una bella occasione di rilanciarsi. La strada (anzi, la pista) la conosce: non fosse altro che per avervi vinto due volte con la Moto2 (nel 2022 e nel 2023).