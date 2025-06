MotoGP: i piloti danno il benvenuto a Razgatlioglu

Il team Pramac di MotoGP ha annunciato che il campione del mondo in carica della Superbike Toprak Razgatlioglu correrà col team senese in sella a una Yamaha. L'incontro di oggi con i piloti della massima serie che si è svolto all'autodromo del Mugello di Scarperia dove da domani andrà in scena il gran premio d'Italia, è stato anche l'occasione per dare un benvenuto virtuale al turco campione del mondo 2024 Sbk: "E' bello accogliere un altro campione nel nostro campionato come è Toprak - ha commentato l'otto volte iridato Marc Marquez (Ducati) - Sarà interessante vedere uno stile di guida diverso perché sembra che in Superbike lui corra sempre lavorando molto con l'anteriore. Sarà bello anche avere una nazionalità in più nel campionato del mondo". "Credo che sia un buon momento della sua carriera per passare in MotoGp - ha spiegato Pecco Bagnaia (Ducati). È anche vero che qui è tutto molto diverso rispetto alla Superbike. Penso che la sua prima stagione sarà di adattamento e poi, se sarà in grado di adeguare il suo stile di guida e la diversa frenata con la MotoGp, potrà essere competitivo. Vedremo, comunque sarà grandioso e interessante avere un pilota come lui". Come Bagnaia, anche il pilota Aprilia Marco Bezzecchi era la scorsa settimana a Misano Adriatico (Rimini) a vedere la corsa della Superbike: "C'ero anch'io a vedere la gara Toprak ha guidato molto bene. Abbiamo visto tutti le sue prestazioni nel corso di questi ultimi anni. Lo aspettiamo".