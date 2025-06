Una Desmosedici "boreale" per Morbidelli e Di Giannantonio al Mugello

Cesare Cremonini

“Abbiamo unito la musica e il motorsport intorno ad un sogno comune. Questo progetto è come un abbraccio fra amici di che vivono della stessa passione. A me piacciono le gare di moto e Vale ama moltissimo la musica, di ogni genere. Un giorno Uccio mi ha chiamato e mi ha detto di voler dedicare il Gran Premio del Mugello ad 'Alaska Baby'. Così è nata l’idea di far diventare il tour 'Cremonini Live 2025' un contenitore di energia per la MotoGP e per il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Non avrei mai immaginato che le mie visoni potessero trasformarsi nella livrea di una moto. È stato amore a prima vista perché mi ha dato subito l’impressione di una moto che avesse già una sua storia dal grande fascino. Invece è appena nata e la sua storia deve andare a farla in pista insieme ai campioni che la guideranno. Non vedo l’ora di vederla sul mio palco, esposta come un trofeo allo stadio Renato Dall’Ara ma soprattutto nella griglia di partenza in pista al Mugello.”