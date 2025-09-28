MotoGP, le pagelle di Motegi: per Bagnaia finalmente un weekend da 10, ma la lode è tutta per Marquez

Marc Marquez 10 e lode - Non poteva esserci altro voto per il fresco vincitore del titolo iridato. Quello di Motegi è stato un weekend all'insegna della saggezza, in cui non ha voluto strafare per non rischiare di rimandare l'appuntamento con un trionfo annunciato. Due gare un po' meno "da Marquez", ma sicuramente da pilota esperto e consapevole. Il voto è comunque più che altro alla stagione, che ha dominato in lungo e in largo lasciando le briciole agli avversari e ritoccando il libro dei record della MotoGP.