MotoGP, le pagelle di Motegi: per Bagnaia finalmente un weekend da 10, ma la lode è tutta per Marquez

I voti ai protagonisti del weekend giapponese: promosso Mir, inerme Alex Marquez, bocciato Acostadi Daniele Pezzini
© Getty Images
Marc Marquez 10 e lode - Non poteva esserci altro voto per il fresco vincitore del titolo iridato. Quello di Motegi è stato un weekend all'insegna della saggezza, in cui non ha voluto strafare per non rischiare di rimandare l'appuntamento con un trionfo annunciato. Due gare un po' meno "da Marquez", ma sicuramente da pilota esperto e consapevole. Il voto è comunque più che altro alla stagione, che ha dominato in lungo e in largo lasciando le briciole agli avversari e ritoccando il libro dei record della MotoGP.
Bagnaia 10 - Pole, vittoria nella Sprint, vittoria nel GP lottando contro un motore fumante. Il fine settimana perfetto, insomma, che da un lato lo riconcilia con il proprio lavoro e la propria passione, dall'altro non può che aumentare i rimpianti per una stagione maledetta che forse, chissà, poteva essere rimessa sui giusti binari con un po' di anticipo. Guardarsi alle spalle comunque serve a poco, ormai, le basi per essere competitivo nel 2026 evidentemente ci sono ed è su quelle che occorre concentrarsi.
Alex Marquez 5,5 - Non che la vittoria di suo fratello fosse realmente in discussione, chiariamoci, ma lui alza bandiera bianca senza neanche lottare più di tanto. Zero punti nella Sprint, un sesto posto anonimo nella gara di domenica, prima del sentito e commosso abbraccio a Marc con cui gli rende merito per il successo.
Mir 8 - A volte ritornano. Dopo quattro anni di anonimato e gare corse nelle retrovie il campione del mondo 2020 ha un sussulto d'orgoglio improvviso, che però certifica anche i progressi della Honda, concretizzatisi nella gara di casa. Ai piedi del podio nella Sprint, domenica vince la battaglia con Acosta e per un po' tiene anche il passo di Marquez. Può diventare un cliente scomodo per le Ducati? Le prossime gare lo diranno.
Acosta 5 - Il terzo gradino del podio nella Sprint forse lo illude. Nella gara lunga finisce per essere saltato come un birillo da tutti e conclude la sua prova con un lungo nella ghiaia dopo una staccata sbagliata.
Bezzecchi 6,5 - Eliminato dalla Sprint dal compagno di team, Jorge Martin, chiude il GP ai piedi del podio ma senza mai riuscire a inserirsi nella lotta per le prime posizioni. Complici naturalmente i postumi della caduta di sabato. Un weekend nel complesso buono, ma che non può lasciarlo pienamente soddisfatto dopo la sfilza di grandi risultati che aveva inanellato nel corso dell'estate.
