MotoGP, Bagnaia: "Gran feeling con la moto, ma ho esagerato". Rossi: "Livello si è alzato"

MOTOGP EMILIA ROMAGNA

Un giro da record, una pole conquistata e poi "rubata" da Vinales a causa di una sbavatura sul finale che ha portato la Desmosedici sul verde e alla successiva cancellazione del crono. Per Francesco Bagnaia la partenza del GP dell'Emilia Romagna avverrà dalla seconda fila, al quinto posto, ma la soddisfazione per quanto fatto in qualifica è tanta: "Ho esagerato, ma nella mia testa ho fatto comunque il record della pista". Misano, pole-bis di Vinales Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

"Purtroppo ho esagerato nell'ultima curva e sono andato nel verde, pensavo di fare un tempo ancora più basso. Il T3 è andato benissimo, lì sappiamo che possiamo guadagnare e per domani in gara sarà importante. Ho capito che ero andato sul verde, speravo di poterla tenere dentro ma non è stato così" ha spiegato il pilota del team Pramac.

Per Pecco le sensazioni sono ottime, il feeling con la moto lo riporta con la mente a quello vissuto in Moto2 nella stagione del trionfo Mondiale: "Nella mia testa comunque ho fatto il record della pista, ora aspettiamo domani perché abbiamo un buon passo. Ho trovato un setting interessante, mi sento a mio agio con la moto e il feeling è lo stesso che avevo con la Kalex in Moto2".

ROSSI: "MOTO MIGLIORATA, LIVELLO MOLTO ALTO"

Seconda fila, con un settimo tempo da incorniciare, per Valentino Rossi che nel GP dell'Emilia Romagna proverà a conquistare quel podio numero 200 sfuggito per un nulla la scorsa settimana: "Sono molto contento, è stato un buon sabato. Stamattina sono riuscito ad entrare nei 10, tutti hanno alzato il livello. Abbiamo apportato alcune modifiche che mi hanno portato ad un buon passo, in qualifica potevo andare meglio perché ho lasciato qua e là alcuni decimi. Parto settimo perché siamo tutti attaccati, sarebbe stato bello partire più avanti. Mi trovo molto bene con la moto, abbiamo migliorato dove la scorsa settimana perdevo".

"Nel pomeriggio siamo riusciti a fare il tempo con le gomme usate ed è un grande traguardo. Le Yamaha vanno bene, c'è Mir e anche Pecco che va molto bene. Bagnaia meritava la pole, ha fatto un giro pazzesco e all'ultimo è andato sul verde esagerando quando non serviva" ha aggiunto il "Dottore" che ha tirato le orecchie al giovane pilota cresciuto tra le fila della sua Academy.