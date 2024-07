MotoGP, Bagnaia: "Molto contento del passo, io e Martin i più veloci"

MOTOGP GERMANIA

Il due volte campione del mondo al termine del venerdì del Sachsenring: "L'Aprilia va forte, ma vedremo in gara"

© Getty Images C'è soddisfazione nelle parole di Francesco Bagnaia dopo i due turni del venerdì al Sachsenring: "È stata una giornata molto positiva - le parole del pilota Ducati al termine della giornata -. Di solito faccio un po' fatica qui, soprattutto sul passo, oggi invece siamo molto contenti: penso che io e Martin al momento siamo i due più veloci insieme a Marc".

Qualcosa su cui lavorare, comunque, ancora c'è: "Non sono troppo contento del feeling con la moto onestamente, perché non mi sento al 100%, ma ci stiamo lavorando e sappiamo già che direzione prendere per domani. Nel time attack non sono riuscito a sfruttare le gomme, perché sentivo che l'anteriore non era al massimo sul lato destro: era freddo, c'era tanto vento ed era meglio finire il turno, perché l'importante oggi era riuscire a stare nei primi dieci. Oggi era pericoloso spingere troppo, perché il vento era veramente intenso e freddo, quindi bastava fare due curve piano e la gomma davanti era già a rischio. Il limite per riuscire a sfruttare tutto al 100% era davvero risicato e Maverick è stato molto bravo a riuscirci, perché ogni volta che piegavi la sensazione era che si stesse chiudendo l'anteriore.

L'avversario numero uno, oltre a Marquez, sembra essere proprio Vinales con la sua Aprilia: "Qua l'Aprilia e Maverick sono sempre andati molto forte. È una pista dove stai molto tempo piegato e l'Aprilia, per le sue caratteristiche, è portata ad andare forte su questi circuiti. Però vedremo domani, perché penso che le condizioni cambieranno abbastanza, mentre domenica saranno una via di mezzo tra oggi e domani".