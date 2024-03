MotoGP, Bagnaia: "Non è stato l'inizio che mi aspettavo"

DUCATI

Il pilota Ducati dopo le prove del venerdì: "Questa giornata non dovrebbe rappresentare un problema"

© Getty Images Francesco Bagnaia ammette di non essere partito al top nel primo venerdì della stagione di MotoGP, ma non sembra troppo preoccupato per il prosieguo del weekend: "Non è stato l'inizio che mi sarei aspettato - le parole del pilota Ducati -. Questa mattina il mio feeling non era dei migliori. O meglio, il mio feeling era buono, è qualcos'altro che non ha funzionato. Può succedere anche questo. Anzi, era già successo, ma mi auguro che abbiamo risolto tutto. Grazie al lavoro dei test comunque questa giornata non dovrebbe essere un problema, abbiamo bisogno solo di un po' di fortuna in più domani".

Dopo una FP1 un po' difficoltosa la pioggia nella FP2 ha un po' scombussolato i piani: "Onestamente non me l'aspettavo. Anzi, avrei preferito fare un turno normale perché stamattina non è che fossimo proprio nella situazione migliore... Però capita anche questo e almeno per una volta siamo riusciti a vedere com'è girare in notturna con il bagnato. Le luci danno un po' fastidio, ma il grip non è male. Più che altro non si capisce quanta acqua ci sia in pista. Poi è talmente sporca che quando sei dietro a qualcuno dopo tre giri non vedi più, quindi questo può essere un problema, in safety commission ne parleremo sicuramente".

Pecco comunque non si è detto nervoso: "Nervosismo no, ma sicuramente non sono contento, perché io sono abituato a stare sempre davanti. Nella FP2 era la prima uscita che facevamo sul bagnato con la moto nuova e non mi sono trovato troppo bene. Però abbiamo intrapreso una strada che non era quella giusta. Con il senno di poi, saremmo dovuti andare nell'altra direzione. Difficilmente ci saranno altre sessioni sul bagnato da fare qua però".

Infine un commento sul rookie Pedro Acosta, vera sorpresa della serata: "È stato molto bravo. Ce lo aspettavamo, perché è stato molto veloce in tutta la sua carriera. Vedremo domani e in gara domenica. Ricordiamoci che Martin qui ha fatto subito podio da rookie, quindi ci sono alcuni a cui basta poco tempo per essere veloci, ma l'ho già detto nei test: è meglio lasciarlo tranquillo perché ha già tanta pressione addosso".

TARDOZZI: "SIAMO MESSI BENE, NONOSTANTE I TEMPI"

Fiducioso il team manager della Ducati, Davide Tardozzi: "Siamo messi bene, nonostante i tempi - le sue parole a Sky -. Credo che domani entrambi i piloti lotteranno per le prime posizioni".