Bagnaia alla vigilia di Spielberg: "Una delle piste migliori per la Ducati"

MOTOGP

Il campione del Mondo parla alla vigilia del weekend di gara: "Non sono primo in classifica? Ora non conta". Martin: "Tutto ancora aperto"

La MotoGP fa tappa in Austria e, in conferenza stampa, il campione del Mondo in carica Pecco Bagnaia parla di Spielberg, circuito adatto alla Ducati: "È una delle piste migliori per noi. Non sono in testa al Mondiale? Oggi non è così importante, mancano ancora 10 gare". Martin non pensa al +3 in classifica: "Tutto è ancora aperto". Marc Marquez prova a fare da terzo incomodo: "Chi è davanti a me è più veloce, vedremo se riuscirò ad avvicinarmi".

L'ultimo weekend del Motomondiale ha ribaltato la testa della classifica, ma il distacco tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia è minimo: appena 3 punti. Per questo, il bicampione in carica non pensa alla classifica, sottolineando che c'è ancora tanto da fare. "Essere davanti a tutti in campionato oggi non è importante, mancano 10 gare. Bisogna migliorare nelle Sprint, dove ad ora Martin sta facendo la differenza. Io e lui siamo i più costanti anche se abbiamo commesso degli errori". Il detentore del titolo proverà allora ad approfittare del circuito di Spielberg, uno dei più adatti alla Ducati stando alle parole in conferenza stampa dell'italiano: "Quella in Austria è una delle piste migliori per noi, si addice al nostro stile".

Stesso pensiero anche per Martin, primo solo a +3 su Bagnaia: "È ancora tutto aperto, siamo a metà strada, per questo non guardo il campionato. Dipende da ogni weekend, ma se c'è da prendersi dei rischi lo farò. Io, Pecco, Marc ed Enea siamo i più forti e siamo avanti rispetto agli altri, ma può succedere di tutto. Spielberg è una bella pista per tutti, soprattutto per la Ducati, ma avremo rivali forti. Spero di migliorare rispetto a quanto fatto qui nel 2023".

I due "guastafeste" possono essere Marc Marquez ed Enea Bastianini: "Qui ho perso tre volte all'ultimo giro", ricorda lo spagnolo, "ora guido la migliore modo ma gli altri tre sono più veloci, vedrò se riuscirò a ridurre il distacco. Devo continuare a spingere e imparare". Tante speranze per il compagno di scuderia, almeno fino a fine stagione, di Bagnaia: "Mi piacerebbe mantenere questo livello di prestazioni. La moto qui è competitiva, sono pronto e ho fiducia: posso ottenere un altro ottimo risultato qui. Il 2025? Non so dire se sono mai stato in corsa per restare nel team principale della Ducati, ma io ho dato il massimo. È andata così: l'anno prossimo sarò in Ktm".