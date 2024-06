MotoGP, Bagnaia: "Un weekend in cui tutto è andato alla perfezione"

MOTOGP OLANDA

Il pilota Ducati dopo la doppietta di Assen: "Veloci, precisi e impeccabili nelle scelte"

© Getty Images Solo sorrisi per Francesco Bagnaia dopo la vittoria nel GP d'Olanda che gli ha consegnato il quinto successo di fila in MotoGP tra Sprint Race e Gran Premi: "Mi sono goduto questo weekend perfetto, devo ringraziare anche tutti i fan e tutta questa folla meravigliosa, sono stati fantastici - le parole del pilota Ducati -. Siamo stati veloci, precisi, perfetti anche nella scelta delle gomme... Tutto è andato alla grande".

"Ho cercato di controllare al massimo tutte le situazioni, dal vento alla temperatura dell'anteriore - l'approfondimento a Sky -. Jorge ha provato due volte a venirmi a prendere e ho dovuto lavorare per aumentare nuovamente il gap. Margini di miglioramento? Io sono sempre molto critico con me stesso, c'è ancora tanto lavoro da fare. Ho fatto errori evitabili come quello di Barcellona, non si diventa campioni dal nulla, c'è sempre un grande impegno dietro. La strada comunque è quella giusta. Sachsenring? Martin e Marquez potrebbero essere più forti su quella pista, ma i passi avanti fatti ultimamente ci porteranno a essere subito competitivi".

BASTIANINI: "UNA RIMONTA INCREDIBILE"

Felicissimo anche Enea Bastianini, sul podio dopo una grande rimonta dal decimo posto: "Incredibile, ho provato a spingere fin dall'inizio. Ho avuto qualche problema al posteriore, soprattutto nelle curve a destra, ma ho migliorato giro dopo giro e alla fine ce l'ho fatta. Molto soddisfatto del lavoro del team, due giorni fa non eravamo al top e invece...".