MotoGP Austria: Bagnaia vola in pole davanti a Vinales, KTM in ripresa

gp austria

Il pilota italiano apre la prima fila del GP austriaco davanti a Vinales e Binder, bene anche l'altra KTM di Miller

© Getty Images È di un super Francesco Bagnaia la pole position del GP d'Austria, decima tappa stagionale della MotoGP. Sull'iconico circuito del Red Bull Ring di Spielberg, il pilota del team Ducati chiude la sessione in 1:28.539- andando vicino al record segnato ieri da Bezzecchi- precedendo in prima fila l'Aprilia di Maverick Vinales e la KTM di Brad Binder, fresco di rinnovo. L'altra KTM, quella di Jack Miller, apre la seconda fila con le due Ducati Gresini e VR46 di Alex Marquez e Luca Marini, mentre Bezzecchi partirà 7°.

Una pole quasi da record, ma comunque da applausi per Pecco Bagnaia che a Spielberg partirà davanti a tutti. La quinta della sua stagione, su 10 circuiti fin qui visitati dalla MotoGP, ennesima conferma per l'iridato che ha l'obiettivo di centrare nuovamente il successo Mondiale, con l'occasione ghiotta al Red Bull Ring di allungare sugli inseguitori. Sì, perché le qualifiche sorridono a "Nuvola Rossa", perché Jorge Martìn, primo degli inseguitori, sarà costretto a partire dalla quarta fila alla dodicesima casella in griglia al termine di una sessione complicata, con lo spagnolo che ha subito la cancellazione di un tempo utile a fargli fare un balzo in avanti.

Martìnator avrà davanti a sé due clienti scomodi come Zarco (10°) e Aleix Espargaro (11°), ma dovrà vedersela anche con una terza fila agguerritissima, con Bezzecchi, Oliveira e Quartararo che proveranno sin da subito a risalire per cercare di insidiare le prime posizioni e sognare un podio prima in Sprint, poi in gara.

Si fermano invece in Q1 le speranze di Enea Bastianini, che non va oltre il quarto tempo della sessione, ma partirà 13°. Il pilota Ducati, infatti, sfrutta la penalità di tre posizioni comminata a Pol Espargaro per l'impeding nelle Pratiche a Marquez e aprirà la quinta fila al fianco del connazionale Franco Morbidelli e la Honda di Joan Mir. Pol Espargaro che, in grande spolvero sulla KTM del team GasGas, apre dunque la sesta fila tutta in salsa spagnola, con Raul Fernandez e Marc Marquez (ancora una volta in difficoltà con una RC213V difficile da guidare) a completarla.

A chiudere la griglia di partenza di Sprint e GP d'Austria sono le Honda LCR di Nakagami e Lecuona, divise dalla Ducati Gresini di Fabio Di Giannantonio, l'altra GasGas di Augusto Fernandez e l'Aprila della wild card Lorenzo Savadori.