MotoGP Austria, Martin: "Frustrato da questo risultato, ma il campionato è lungo"

MOTOGP AUSTRIA

Lo spagnolo dopo il 2° posto a Spielberg: "Pensavo di poter lottare con Pecco fino alla fine, invece..."

© Getty Images C'è parecchia amarezza nelle parole di Jorge Martin dopo il 2° posto nel GP d'Austria di MotoGP: "Sono un po' frustrato, pensavo di poter restare con Pecco fino alla fine e di lottare con lui, ma la temperatura della gomma anteriore continuava a salire e quando mi avvicinavo lui mi staccava di nuovo - la sua anlisi al termine della gara -. Ho provato a spingere un po' nel finale, ma mi sono dovuto accontentare del secondo posto. Non era quello che mi aspettavo, ma il campionato è ancora lungo".

"La strategia non è stata eccezionale, non sono riuscito a fare ciò che volevo - ha proseguito nella sua analisi a Sky -. Pecco si è messo davanti e da lì è stato quasi impossibile, questo è stato quello che potevo fare. Chi si mette primo all'inizio ha il 90% di probabilità di vincere, da secondo devi rischiare tantissimo. Sicuramente devo migliorare, ma penso di aver guidato bene. Io e lui siamo lì, siamo sempre davanti. Spero di poter lottare con lui fino alla fine. Ci stiamo migliorando tanto l'un l'altro, anche se in questo momento lui è un passettino avanti".

MARQUEZ: "POTEVO LOTTARE PER LA VITTORIA, MA È SUCCESSO DI TUTTO..."

Marc Marquez ha raccontato così la sua domenica: "È stata una giornata in cui è successo di tutto. Abbiamo avuto un problema con la valvola della gomma anteriore prima della gara. L'abbiamo cambiata all'ultimo, ma la gomma si è raffreddata. Poi è saltato il device dell'abbassamento dell'anteriore prima della partenza e da lì... Il feeling era incredibile, i risultati non lo sono stati. Non mi ero mai sentito così competitivo sulla Ducati, sapevo di poter lottare per la vittoria2.