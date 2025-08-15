MotoGP Austria: Marc Marquez vola nelle libere 1 davanti a Bagnaia e Bezzecchi

Il leader dell'iridata torna forte in pista segnando il miglior tempo al Red Bull Ring
© Getty Images
Al ritorno dalle ferie, la MotoGP torna in pista per il GP d'Austria nel segno del solito Marc Marquez. Il venerdì di libere al Red Bull Ring, dove si correrà la tredicesima tappa stagionale del Motomondiale, si apre infatti con la firma del pilota spagnolo del team Ducati che al Red Bull Ring chiude la prima sessione in 1:29.376 precedendo di tre decimi il compagno di box Francesco Bagnaia e l'Aprilia di Marco Bezzecchi. In top 5 anche le altre due Ducati di Alex Marquez (Gresini) e Franco Morbidelli (VR46), staccati entrambi di quattro decimi.
Si piazza in top 10, e quindi nei posti che assegnano virtualmente il Q2 diretto, Jorge Martin che al secondo weekend di rientro dall'infortunio chiude con l'ottavo tempo dietro la Honda di Mir e la Yamaha di Quartararo, ma davanti alle KTM di Pedro Acosta ed Enea Bastianini (team Tech3). Prestazione da rivedere invece per Luca Marini (Honda), Rins (Yamaha) e Di Giannantonio (Ducati VR46), che dovranno rimboccarsi le maniche nelle pre qualifiche per essere della partita per la pole senza passare dal Q1.
Dietro all'italiano del team Ducati VR46 si piazzano Brad Binder, (KTM) Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Johann Zarco (Honda LCR), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Jack Miller (Yamaha Prima Pramac), Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), Maverick Vinales (KTM Tech3) e Miguel Oliveira (Yamaha Prima Pramac) che chiude la classifica cronometrica con un ritardo complessivo di un secondo e mezzo da Marquez.
