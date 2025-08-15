MotoGP Austria: Marc Marquez vola nelle libere 1 davanti a Bagnaia e Bezzecchi

Si piazza in top 10, e quindi nei posti che assegnano virtualmente il Q2 diretto, Jorge Martin che al secondo weekend di rientro dall'infortunio chiude con l'ottavo tempo dietro la Honda di Mir e la Yamaha di Quartararo, ma davanti alle KTM di Pedro Acosta ed Enea Bastianini (team Tech3). Prestazione da rivedere invece per Luca Marini (Honda), Rins (Yamaha) e Di Giannantonio (Ducati VR46), che dovranno rimboccarsi le maniche nelle pre qualifiche per essere della partita per la pole senza passare dal Q1.