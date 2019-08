MotoGP Austria, Dovi: "Un sorpasso da pazzo"

Gioia e sorrisi per Andrea Dovizioso, dopo lo splendido trionfo nel GP d'Austria: "Questa vittoria la dedichiamo sicuramente al nostro amico Luca Semprini (l'addetto stampa Ducati venuto a mancare prima del GP di Brno, ndr) e a tutta la Ducati, che sta facendo un grandissimo lavoro. Vincere così dà tanta soddisfazione e tanta fiducia per le prossime gare. Siamo stati un po' fortunati con la scelta della soft, perché avevo un po' più grip di Marc negli ultimi quattro giri e senza quello non ce l'avrei mai fatta ad affiancarlo e sorpassarlo. All'ultima staccata ho fatto una cosa da pazzo, non ce l'avevo in mente e non pensavo di poterci provare. Però mi sono detto che mal che andava sarei andato lungo e arrivato secondo e invece l'ho fatta anche bene...In che posizione la metto tra le mie vittorie? Questa se la può giocare per il numero uno".