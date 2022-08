MotoGP Austria, Bagnaia: "Arrivato il momento di usare il cervello". Quartararo: "Ho rischiato"

MOTOGP AUSTRIA

Il pilota Ducati sogna la rimonta Mondiale dopo i troppi errori d'inizio stagione

Bagnaia cala il tris in Austria























































Francesco Bagnaia è in uno stato di forma splendido e anche il GP d'Austria conferma la forza del pilota Ducati. Giunto al terzo successo di fila dopo Assen e Silverstone, il pilota torinese si prende la scena anche al Red Bull Ring al termine di una gara gestita con intelligenza: "È stata lunga, una gara lunga e complicata. Abbiamo mantenuto calma e cautela con le gomme, ho commesso troppi errori all'inizio della stagione e ora è arrivato il momento di usare il cervello".

"Avevo un passo sufficiente per aprire il divario, ma alla fine l’anteriore si chiudeva e ho deciso di amministrare. Sono contento, davvero felice per il lavoro fatto dal team. Ora testa a Misano, non vedo l’ora di tornare lì in pista” il commento di Pecco.

Secondo posto per l'iridato Fabio Quartararo: "È una delle mie migliori gare in assoluto, mi sono spinto al limite e ho rischiato di cadere. A livello fisico è stato molto difficile, ogni giro è stato come in qualifica. Sono partito bene, poi alcuni giri non sono stati buoni. Ho rimontato, con qualche giro in più avrei potuto lottare con Pecco”.

Sul podio anche l'altra Ducati di Jack Miller: "“Mi sono sentito molto bene oggi, la moto ha funzionato alla grande e ho provato i sorpassi a inizio gara. Pensavo di avere più velocità rispetto a Bagnaia, ma non è stato così è ho dovuto decelerare per evitare il peggio. Alla fine ho sofferto, ho provato a chiudere il sorpasso di Quartararo, ma sono stato sfortunato. Andiamo sul podio, ottimi punti. Ora pensiamo a Misano”.