Bagnaia: "Spero che Ducati abbia trovato la soluzione, il secondo posto dipende dalla moto"

"A Mandalika è stata veramente dura. Abbiamo una riunione col team, spero abbiano trovato la strada". Così Francesco Bagnaia parlando in conferenza stampa in vista del Gran Premio di Australia della MotoGP, a Phillip Island. Alla domanda se crede ancora nel secondo posto nel Mondiale, il pilota torinese ha detto: "Dipenderà tutto dalla performance della mia moto. Qui in Australia, se l'anteriore non è stabile, la pista diventa un incubo".