Bagnaia: "Spero che Ducati abbia trovato la soluzione, il secondo posto dipende dalla moto"

Il piemontese stanco dei suoi problemi: "Mi sono stufato di parlare di aspetti tecnici"
"A Mandalika è stata veramente dura. Abbiamo una riunione col team, spero abbiano trovato la strada". Così Francesco Bagnaia parlando in conferenza stampa in vista del Gran Premio di Australia della MotoGP, a Phillip Island. Alla domanda se crede ancora nel secondo posto nel Mondiale, il pilota torinese ha detto: "Dipenderà tutto dalla performance della mia moto. Qui in Australia, se l'anteriore non è stabile, la pista diventa un incubo".
Sul chiarimento con la Ducati dopo i tanti problemi di questa stagione, Bagnaia sbuffa. "Abbiamo parlato, ma non cambia niente. Lavoriamo per la stessa squadra e dobbiamo andare avanti nella stessa direzione. Mi sono stufato di parlare di aspetti tecnici, di questo dovete discutere con chi è a capo del progetto", ha ribadito.
E la pista a sud di Melbourne non aiuta: "Sappiamo che l'Australia va presa un po' con le pinze, è una pista in cui bisogna essere a posto. Se si dovessero ripresentare i problemi dell'Indonesia, sarebbe abbastanza complicata. Mentre se riuscissimo a risolverli, potrebbe essere un buon weekend. Senza considerare vento e condizioni climatiche, che sono sempre un po' un'incognita qui".