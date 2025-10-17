Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Motogp
MOTOGP AUSTRALIA

MotoGP Australia, Bagnaia: "Bene aver centrato il Q2, ma abbiamo lo stesso problema dell'Indonesia"

Il pilota Ducati dopo il venerdì di Phillip Island: "Partirò più avanti rispetto a Mandalika e già questo è buono"

17 Ott 2025 - 10:27
© Getty Images

© Getty Images

Mezzo sorriso per Francesco Bagnaia dopo le due sessioni del venerdì a Phillip Island: "Il lato positivo è che sicuramente partirò più avanti rispetto all'ultima gara - le parole del pilota Ducati a Sky -. Per il resto è stata una giornata difficile da comprendere, abbiamo avuto in entrambi i turni diverse complicazioni con una delle due moto. Non sono riuscito a portare avanti bene il lavoro, ma alla fine siamo in Q2 che era l'obiettivo. Sabato mattina sarà fondamentale capire con quali gomme correre la Sprint".

Un problema in particolare, che Pecco non ha approfondito, lo ha tormentato nelle prime libere e in prequalifica, anche se solamente su una delle due moto: "È lo stesso dell'Indonesia e non stiamo capendo come risolverlo. Era già successo in stagione, ma facciamo fatica a capire da dove arrivi. Il team ci sta lavorando. L'altra moto comunque è utilizzabile, anche se purtroppo il feeling all'anteriore continua a mancare, l'unica pista in cui l'ho avuto davvero era Motegi. Comunque in generale quella moto funziona, ci sono meno problematiche rispetto all'Indonesia. Spero di poter fare un buon lavoro tra oggi e domani".

PIRRO: "INIZIO COMPLICATO, CERCHEREMO DI FARE PASSI AVANTI"

Penultimo Michele Pirro, che in Australia sostituisce Marquez: "È stato un inizio complicato, perché ovviamente non è semplice tornare a correre a Phillip Island dopo tanti anni. È un peccato aver perso l’anteriore alla curva cinque durante il time attack nel finale delle Practice, cosa che mi ha impedito di migliorare il tempo. Sicuramente il feeling è cresciuto giro dopo giro, nonostante il forte vento che non ha certo aiutato. Domani cercheremo di fare ulteriori passi avanti".

motogp
australia
bagnaia

