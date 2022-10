GP Australia, Bagnaia: "In testa, dobbiamo continuare così". Rins: "Ho la pelle d'oca"

motogp australia

Bagnaia sorride dopo Phillip Island conquistando la leadership Mondiale con 14 punti di vantaggio su Quartararo

Phillip Island, emozioni e colpi di scena in Australia

































Uno storico Francesco Bagnaia chiude terzo il GP d'Australia a Phillip Island e conquista, a due gare dal termine, la leadership della classifica iridata della MotoGP. Con 14 punti di vantaggio su Quartararo e con ben 105 recuperati in otto gare dal Sachsenring all'Australia, Bagnaia sorride: "Sono molto contento, sono in testa al campionato e ora dobbiamo continuare così. Sono contento per la classifica, non tanto per la gara, ma essere primo è davvero importante per me".

"Ho avuto qualche difficoltà in partenza con l'anteriore, ho cercato di fare dei sorpassi e poi appena ho visto Quartararo out ho pensato tanto sulla gara. Abbiamo scelto la media perché la dura non riuscivo a scaldarla, ma alla fine era distrutta e perdevo in percorrenza. Sapevo che mi avrebbero attaccato, ho provato a stare davanti ma non sono riuscito. La gara è cambiata appena ho letto che Quartararo era out, ho accettato il podio senza problemi. Avrei voluto vincere, sarebbe stato bello" ha spiegato Pecco.

RINS: "SUCCESSO DA PELLE D'OCA"

A vincere la gara è stato un super Alex Rins in sella alla sua Suzuki, un successo importantissimo per il morale dello spagnolo che il prossimo anno correrà in LCR Honda: "Ultima volta qui per Suzuki, è speciale e ho la pelle d'oca. Sono davvero emozionato e contento perché la gara è stata bellissima e abbiamo potuto lottare gestendo al meglio la gomma posteriore. Ho spinto, ho saputo aspettare fino alla fine. Abbiamo fatto un po' di fatica, nelle libere gli altri erano veloci e noi un po' meno, ma alla fine mi sono sentito alla grande in moto e sono riuscito a gestirla in maniera perfetta. Dopo l'annuncio del ritiro non abbiamo mai mollato, non ci sono state gare bellissime, ma abbiamo dato tutto".

MARQUEZ: "SIAMO CRESCIUTI"

Secondo posto da applausi per la Honda di Marc Marquez che ha messo a segno sorpassi mozzafiato e, nel finale, è riuscito a seguire Rins nel sorpasso a Bagnaia: "Abbiamo scelto una posteriore soft che mi ha fatto sentire bene, ho gestito la gara e poi ho sofferto un po'. Non importa la posizione, ci ho provato ma Rins ha fatto l'ultimo giro super. Ho fatto tanti sorpassi, mi sono divertito e gara dopo gara stiamo crescendo tanto. Mi sono sentito davvero forte in gara, abbiamo preso qualche rischio con la gomma ma abbiamo cercato qualcosa di diverso rispetto agli altri per attaccare alla fine".

BEZZECCHI: "HO LOTTATO CON BAGNAIA"

Quarto al traguardo, Phillip Island è stata dolcissima per Marco Bezzecchi che ha conquistato il titolo di rookie dell'anno al termine di una stagione esaltante in sella alla Ducati del team Mooney VR46: "Sono davvero contento, siamo stati bravi e vincere questo titolo è importante soprattutto dopo una gara così bella. Non mi sono risparmiato su Bagnaia, ma faceva curve forti e andavo in difficoltà col davanti. Non riuscivo ad andarci dietro, non mi sono trattenuto e sono andato come un matto".