MotoGP Australia, Bagnaia: "A Phillip Island sarà un weekend impegnativo"  

MOTOGP

Il ducatista parla alla vigilia: "Questa pista mi piace". Martín: "Felice di potermi concentrare su una nuova gara"

© Getty Images Dopo l'Indonesia, la MotoGP fa tappa in Australia, dove potrebbe andare in scena un weekend complicato. A dirlo, in conferenza stampa, è Pecco Bagnaia: "Phillip Island è un tracciato particolare in caso di pioggia e vento, ma è una delle piste che mi piace di più". Proverà a dimenticare l'errore di Mandalika, invece, Jorge Martín: "Dopo la caduta non è stata una serata facile, ma sono felice di potermi concentrare su una nuova gara".

Non c'è neanche il tempo di ripercorrere quanto accaduto a Mandalika: dopo l'Indonesia, la MotoGP torna subito in pista e lo fa a Phillip Island. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, Bagnaia presenta il weekend australiano: "Questo è un tracciato particolare, con pioggia e vento potrebbe essere complicata, ma è una delle piste che mi piace di più. Qui è difficile staccare il gruppo a meno che non si accumuli vantaggio all'inizio. Bisogna gestire per poi spingere negli ultimi giri".

Il campione del Mondo in carica torna anche sull'Indonesia, weekend chiuso con la vittoria in gara e il ritorno in vetta alla classifica: "Non mi aspettavo di ritornare primo - dice il ducatista - Martín era stabilmente davanti, poi è caduto. Quando è successo mi sono detto di mantenere la calma. La vittoria di Mandalika è stata fantastica: tornare a vincere partendo dalla tredicesima posizione con questa rimonta è stato bellissimo. Ho ritrovato feeling con la moto e sono soddisfatto".

Non è stata una settimana facile, allo stesso tempo, per la Pramac e per Jorge Martín: "Domenica sera, dopo la caduta, è stata dura: avevo la testa piena di pensieri. Ma sono felice di tornare subito in pista perché posso concentrarmi su una nuova gara. Mi sento bene, sono forte e devo solo rilassarmi. Bisogna restare calmi e arrivare in fondo: spero di recuperare il distacco da Pecco per arrivare a Valencia con una possibilità di giocarmi il titolo. E qui di solito sono velocissimo".

A caccia di riscatto anche Marco Bezzecchi, quinto a Mandalika dopo un weekend con tanti problemi fisici: "In Indonesia è stato un tour de force, sono stato male dopo la gara, ma sto lavorando col fisioterapista. La spalla mi fa ancora male e in Indonesia avevo problemi anche ai muscoli del collo, ma va meglio rispetto alla settimana scorsa. A Phillip Island sento che sarà la volta buona per salire sul podio".