MotoGP Argentina: Alex Marquez in pole position, 3° Bagnaia

GP ARGENTINA

Festa tricolore: in prima fila anche la Ducati VR46 di Bezzecchi, 5° e 9° tempo per le Aprilia di Vinales ed Espargaro

MotoGP, le immagini del sabato a Termas de Rio Hondo































1 di 17 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Alex Marquez conquista la pole position nel GP d'Argentina, seconda tappa del Motomondiale 2023. Lo spagnolo della Ducati Gresini chiude la sua qualifica in 1'43''881, tenendosi alle spalle altre due Desmosedici: quella del team VR46 di Bezzecchi (+0''172) e quella ufficiale di Bagnaia (+ 0''858). Per tutti e tre paga l'azzardo di aver montato gomma slick nel finale del Q2, con la pista che si stava asciugando. Il fratello di Marc scatterà dunque davanti a tutti nella Sprint Race in programma alle 20 ora italiana e nella gara di domenica.

Sessione molto complicata da interpretare, corsa da tutti i piloti con gomme da pioggia fino a cinque minuti dalla chiusura del Q2, quando l'asfalto ha cominciato a mostrare tracce di asciutto, convincendo qualcuno a tentare il tutto per tutto. Le condizioni, inevitabilmente, sono andate a vantaggio dell'ultimo pilota a tagliare il traguardo e così, dopo la pole di Marc in Portogallo, a Termas de Rio Hondo è stato il turno di Alex, per la prima volta davanti a tutti da quando è sbarcato in MotoGP.

Il leader del Mondiale, Francesco Bagnaia, si è accontentato di un terzo posto comunque prezioso, mentre alle spalle del terzetto Ducati ha chiuso un Franco Morbidelli in crescita con la prima delle Yamaha. Quinto e nono tempo per le Aprilia ufficiali di Vinales e Aleix Espargaro, separati da altre tre Ducati: quelle del team Pramac di Zarco e Martin (6° e 8°) e l'altra VR46 di Marini (7°). In quarta fila Quartararo con l'altra Yamaha, furibondo per la performance al rientro ai box, e le due Honda clienti di Nakagami e Rins.

Ferme al Q1 l'Aprilia Rnf di Raul Fernandez (13° tempo), l'altra Ducati Gresini di Di Giannantonio (14°), le due Ktm ufficiali di Binder e Miller (15° e 16°), quella del team Tech 3 di Augusto Fernandez (17°) e l'unica Honda ufficiale superstite dopo l'infortunio di Marquez, quella di Joan Mir. Giornata complicatissima per il campione del Mondo 2020, che partirà in 18esima e ultima posizione.

MARQUEZ: "MOLTO CONTENTO, MA NON ABBIAMO IL PASSO PER VINCERE"

Alex Marquez si gode la pole, ma resta coi piedi per terra: "Sono molto contento. Avevamo una sola moto nel Q2 (dopo un incidente con la prima moto nelle Libere 3, ndr) e il team ha fatto un grande lavoro con il setting. Vediamo cosa succede nella Sprint... Non abbiamo il ritmo per vincere, dobbiamo essere realisti, ma possiamo puntare alla top 6".

BAGNAIA: "L'OBIETTIVO ERA LA PRIMA FILA"

"Quando ho deciso di mettere le slick la pista non era asciutta, specie nel primo settore - le parole di Bagnaia -. L’obiettivo comunque era la prima fila… La Sprint Race può essere abbastanza difficile, al mattino ci siamo abituati a girare con chiazze di bagnato. Speriamo ci siano condizioni buone".

BEZZECCHI: "DOVEVAMO RISCHIARE, È ANDATA BENE"

"Con un altro giro potevo migliorare. C’era da rischiare ed è andata bene - le parole di Bezzecchi -. Sarà tosta la Sprint, però c’è un po’ di tempo prima della corsa e magari i piloti Moto3 e Moto2 l’asciugano un po’, a quel punto sarà una gara normale".