MotoGP Argentina, Bastianini: "L’obiettivo è restare nei primi cinque"  

MOTOGP ARGENTINA

Il weekend è condizionato dal ritardo nella consegna dei materiali. Quartararo: “Dobbiamo trovare aderenza”

Il weekend anomalo della MotoGP si aprirà sabato, dopo la modifica del programma del GP d’Argentina per il ritardo nell’arrivo dei materiali. Il leader del mondiale Enea Bastianini è già concentrato: “Voglio restare davanti - ha detto in conferenza stampa - Queste condizioni mi piacciono”. Il campione in carica Fabio Quartararo invece rimane più guardingo: “Dobbiamo trovare aderenza anche dove ce n’è meno, farò di tutto per poter stare davanti”. Getty Images

Il weekend di MotoGP stravolto in Argentina non cambia del tutto i piani e le ambizioni dei piloti. Nella conferenza stampa di apertura, il leader del mondiale Enea Bastianini conferma: “Sarà difficile per tutti i meccanici, ma credo saremo in pista sabato. La prima parte della scorsa gara è stata un disastro, poi ho preso fiducia e alla fine ero veloce. Qusta sarà una gara molto dura, ma penso che la Ducati possa andare veloce anche su questa pista. L’aderenza non sarà perfetta, ma queste condizioni mi piacciono”. Riguardo la situazione nel Mondiale, le idee sono chiare: “Per il momento sono contento di essere in testa, ma il campionato è lunghissimo. Il mio obiettivo è restare davanti, nelle prime cinque posizioni”.

Vincitore a Mandalika, Miguel Oliveira spera di ritrovare in Argentina, e soprattutto anche sull’asciutto, le sensazioni migliori: “Vogliamo prendere gli stimoli portati dalla vittoria per essere competitivi anche sull’asciutto, oltre che sul bagnato”. Ora l’obiettivo è confermarsi, dopo il ritiro in Qatar e il successo nella seconda gara: “Anche quest’inizio stagione sembra altalenante, non è l’ideale e non è a questo che punto. Io devo migliorare in classifica. Ma certo, vincere è sempre bello e aiuta”.

Il campione del mondo in carica Fabio Quartararo spera di riportare alla vittoria la sua Yamaha. Magari approfittando del problema logistico: “Io ho già tutti i materiali qui, per me possiamo anche partire – scherza in conferenza – Per i meccanici sarà una sfida, avranno tanto lavoro”. L’obiettivo è sentire lo stesso feeling sulla moto provato a Mandalika: “L’aderenza era pazzesca. Dobbiamo trovare aderenza anche nelle piste che ne hanno meno, come questa”. Anche in Argentina la mentalità non cambia: “Voglio solo dare il massimo per stare davanti e vedere quale risultato sarà possibile”.

