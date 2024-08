MotoGP Aragon: Marquez in pole, Bagnaia 3° davanti a Martin

MOTOGP ARAGON

Lo spagnolo del team Gresini fa il vuoto in qualifica, alle sue spalle Acosta e il leader del Mondiale

© Getty Images Sarà Marc Marquez a partire in pole position nella Sprint Race e nel GP di Aragon, 12° appuntamento del Mondiale MotoGP 2024. Lo spagnolo del team Gresini ha fatto il vuoto sulla concorrenza, chiudendo il Q2 con un mostruoso 1’46’’766. Alle spalle della Desmosedici dell’otto volte iridato ha chiuso la Ktm GasGas di Pedro Acosta, staccato però di oltre otto decimi (+ 0’’840). Completa la prima fila la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia (+ 0’’842), che è riuscito a battere per una manciata di millesimi il suo rivale per la classifica mondiale Jorge Martin con la Pramac (caduto a inizio sessione poi 4° a + 0’’876).

In seconda fila insieme al vicecampione del Mondo anche l’altra Ducati Gresini di Alex Marquez (5° a +1’’041) e l’altra Ducati Pramac di Franco Morbidelli (6° a +1’’348). In terza partiranno Brad Binder con la prima Ktm ufficiale, seguito dalle due Aprilia Trackhouse di Miguel Oliveira e Raul Fernandez. In quarta la Honda di Johann Zarco, che a sorpresa si è messo alle spalle le due Aprilia ufficiali di Aleix Espargaro e Maverick Vinales.

Per Marc, dunque, ci sarà la grandissima chance di prendersi la sua prima vittoria stagionale, che sarebbe anche la prima assoluta in sella a una Ducati e che interromperebbe un digiuno di successi che dura dal GP di Misano del 2021. Tutto sembra apparecchiato per vederlo tornare a trionfare, ma ovviamente solo la pista parlerà. Per Bagnaia, all'interno di un weekend fin qui un po' tribolato, un risultato comunque confortante, che potrebbe permettergli di limitare i danni e tenere a bada Martin, attualmente a -5 da lui in classifica iridata.

Non è riuscito a qualificarsi al Q2, per la prima volta in stagione, Enea Bastianini con l'altra Ducati ufficiale. Il pilota riminese partirà 14°. Niente da fare anche per le due Ducati del team VR46: Marco Bezzecchi partirà 13° dopo aver mancato il Q2 per una manciata di millesimi, Fabio Di Giannantonio 16°. In quinta fila ci sarà anche Jack Miller con l'altra Ktm ufficiale (15°). In fondo al gruppo, come d'abitudine, le Honda e le Yamaha, oltre all'altra Ktm GasGas di Augusto Fernandez.

ACOSTA: "NON SIAMO I PIÙ VELOCI, MA CI PROVEREMO"

Seconda casella di partenda per Pedro Acosta: "Fare Q1 e Q2 una dietro l'altra non è mai facile. Sicuramente la pioggia della notte mi ha aiutato, sono arrivato più vicino agli altri piloti. La Sprint per quanto corta sarà una gara impegnativa, sicuramente ci proveremo. Partendo dalla prima fila sarà tutto un po' più semplice. Marquez? Tante volte il più veloce non vince, oggi noi non siamo i più veloci ma proveremo a fare qualcosa".