MotoGP Aragon, Marquez: "Ho un gran passo, ma la gara è domenica..."

Marc Marquez pensa già alla gara, dopo la straordinaria qualifica che gli ha consegnato la pole position nel GP d'Aragona: "Abbiamo fatto un bel giro, soprattutto con la prima gomma - ha detto lo spagnolo della Honda - Con il secondo pneumatico invece ho fatto un po' troppi errori. Ho visto che Quartararo arrivava forte, ma l'obiettivo era quello. Centrare la pole. I rischi veri li ho presi in FP4, dove ho fatto tanti giri spingendo forte per fare un bel passo in ottica gara. Partiamo in pole e questo è importante, ma la gara è quello che conta di più".

Soddisfatto Fabio Quartararo, che ha conquistato la settima prima fila della sua strepitosa stagione da rookie: "Ho fatto un giro al limite - ha detto il francese della Yamaha Petronas - Ho visto che ero quinto prima di cominciare l’ultimo giro e mi sono detto che dovevo fare qualcosa, perché sapevo che essere in prima fila in questo circuito è molto importante. Ce l'ho fatta e sono molto contento. Il passo? Abbiamo un buon ritmo per la gara, anche con il pieno di benzina".

C'è fiducia anche nelle parole di Maverick Vinales: "Abbiamo fatto un passo in avanti. Oggi era difficile perché dopo la pioggia la pista era molto scivolosa, ma secondo me domani le cose miglioreranno. C'è bisogno di lavorare bene questa notte per provare ad essere più veloci in gara. Sfidare Marquez? Ci proverò, ma se non sarà possibile punteremo al secondo posto. Proverò ad essere primo nel primo giro, poi vediamo cosa succede".