MotoGP Aragon, Bagnaia: "Il potenziale era più alto, faremo un confronto con Michelin"

C'è grande delusione nelle parole di Francesco Bagnaia per il risultato della Sprint Race del GP d'Aragona: "Ciò che è successo va al di là delle nostre capacità di lavorare sulla moto, sono cose che capitano - ha detto il pilota Ducati, lasciando intendere che qualcosa non ha funzionato a livello di pneumatici -. Magari più tardi avremo un confronto con Michelin. La partenza? Ci è stato promesso ieri che avrebbero pulito la pista, purtroppo causa pioggia o non so cosa non è stato così. Comunque non avevo perso così tanto, ma dalla curva 5 in poi ho capito che qualcosa non funzionava. Avevo gran bloccaggi non appena provavo a fare angolo, non riuscivo a inserire la moto, perdevo tantissimo ogni volta, è stata una gara tosta".