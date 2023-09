MotoGP, Espargaro: "Aprilia miglior moto della mia carriera"

LE PAROLE

Anche Vinales soddisfatto della sua RS-GP: "Mi sono divertito"

© Getty Images È un Aleix Espargaro raggiante quello che si presenta ai microfoni dopo aver dominato le prime due sessioni di prove libere del GP di Catalogna, undicesima tappa del Mondiale MotoGP: "Ho avuto una carriera lunga, ho corso qui in casa tanti anni e nel tempo sono cambiato molto come persona - le parole dello spagnolo dell'Aprilia a Sky Sport -. Prima ero molto teso, cadevo spesso... Negli ultimi 3-4 anni quando vengo qui provo a divertirmi, questa è la chiave. Ora ho la miglior moto della mia carriera, senza dubbio, e posso fare la differenza. Il confronto con Vinales? In squadra tutti mi chiamano capitano, io questo lo prendo come una responsabilità, quella di essere il leader ogni giorno".

VINALES: "BELLA GIORNATA, MI SONO DIVERTITO"

"Giornata davvero bella. Il feeling non è ancora perfetto, ma i tempi erano buoni e costanti. Mi sono divertito. Possiamo lavorare molto bene sul set up, stiamo facendo passi in avanti importanti e ogni volta mi trovo più a mio agio sulla moto. Dobbiamo capire cosa migliorare per la gara, perché sarà lunga e le gomme caleranno molto. Dobbiamo capire come salvarle soprattutto per domenica. Le partenze? Non abbiamo nessuna novità tecnica, ma ce la possiamo cavare bene. Il rettilineo è lungo e si può sorpassare già alla prima curva".