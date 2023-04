MotoGP Americhe: Bagnaia domina e trionfa in Sprint Race, Bezzecchi ancora leader del mondiale

GP AMERICHE

Il pilota italiano vince la Sprint Race per la seconda volta in stagione, ma resta dietro al connazionale in classifica generale

Francesco Bagnaia vince la Sprint Race del GP delle Americhe, terza tappa stagionale della MotoGP. Ad Austin, sull'iconico tracciato del COTA, il pilota italiano domina e trionfa davanti alla Honda LCR di Alex Rins e alla Ducati Pramac di Jorge Martìn. Giù dal podio Aleix Espargarò, tanta sfortuna invece per El Diablo Quartararo che cade e chiude al 19° posto. Nonostante il successo in Sprint Bagnaia resta secondo in classifica generale (53) a una sola lunghezza da Marco Bezzecchi (54) che ha chiuso col sesto posto.

Dominio assoluto, dal primo all'ultimo giro, dalla pole al primo gradino del podio in una Sprint Race in cui non ha avuto rivali. Francesco Bagnaia è in forma strabiliante e ad Austin si conferma l'assoluto padrone del sabato della MotoGP. Dopo aver conquistato la pole, l'iridato fa tutto splendidamente nei 10 giri della Sprint nei quali soltanto per pochi metri è stato insidiato da Alex Rins prima della definitiva fuga. Un trionfo con oltre due secondi di distacco proprio sulla Honda del pilota spagnolo, che ha provato a stare dietro al torinese salvo poi commettere degli errori che Pecco ha sfruttato al meglio per mettere il sigillo sulla gara.

Secondo successo stagionale su tre Sprint Race corse, un bottino niente male per Bagnaia che ora si affaccia alla domenica, il giorno che più conta nel nuovo format della MotoGP, per superare in classifica generale il connazionale Marco Bezzecchi. Nonostante il successo, infatti, Pecco resta dietro a Bez di un solo punto, col pilota del team VR46 che sfrutta al meglio gli errori di Fabio Quartararo e Alex Marquez per chiudere col sesto posto che gli consente di mantenere il primato. Ma domani, in gara, la storia è tutta da scrivere, con Bagnaia che partirà davanti a tutti e con Bezzecchi che ci proverà dalla quinta posizione in griglia.

Tornando al podio della Sprint, insieme a Bagnaia sorridono Rins e Jorge Martìn. I due spagnoli non hanno potuto niente contro il campione del mondo in carica, ma si sono divertiti e hanno divertito il pubblico accorso al COTA. Per il pilota Honda anche qualche brivido in avvio col "tatuaggio" ricevuto da Quartararo dopo una sbavatura in staccata lunga, per Martìn invece una battaglia vinta contro Aleix Espargaro in un finale con qualche brivido.

A punti anche Brad Binder in KTM che precede il citato Bezzecchi e Luca Marini, scivolato in settima posizione dopo una partenza non proprio esalante. A Oliveira in Aprila RNF e Miller in KTM gli ultimi punti di una Sprint che ha ancora una volta emozionato. Restano invece a bocca asciutta Vinales e Zarco, 10° e 11° davanti a Mir, Nakagami e Morbidelli, quest'ultimo ancora una volta il migliore delle Yamaha in pista, con Fabio Quartararo che chiude 19° alle spalle di Raul e Augusto Fernandez, Di Giannantonio e Bradl. Per il francese tanta sfortuna, con una caduta a 6 dal termine che ha compromesso una gara che stava andando piuttosto bene nonostante le premesse non fossero delle migliori. Ma in staccata l'anteriore ha tradito El Diablo, che poi ha sfruttato i ritiri di Marquez e Pirro per risalire in classifica.