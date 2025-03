MotoGP Americhe: Marc Marquez padrone della Sprint al COTA, Bagnaia sul podio

Dopo un avvio super di Bagnaia, capace di insidiare Marquez nelle prime curve con sorpassi da brividi, lo spagnolo mette le cose in chiaro. Una gara condotta in testa che lo porta a essere sempre più leader della generale, ma non senza rischi. Al secondo giro, infatti, il campione di Cervera rischia di essere disarcionato dalla moto, ma spazza via la paura riuscendo a rimettersi in sella ben saldo per recuperare il terreno perso e andare in fuga. Nulla può neanche il fratello Alex, che lo studia da vicino fuori dalla pista e anche dentro, ma non tanto da poterlo impensierire al COTA che, senza alcun mistero, è la pista per antonomasia per l'otto volte iridato.