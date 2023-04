MotoGP Americhe, Bagnaia: "Sprint perfetta, ma in gara sarà difficile"

GP AMERICHE

Il pilota italiano sorride per il successo in Sprint, ma non intende accontentarsi

© Getty Images 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Francesco Bagnaia è il dominatore assoluto della Sprint Race di Austin. Nella gara da 10 giri del GP delle Americhe al COTA il pilota Ducati non ha rivali e conquista un successo con oltre due secondi di distacco dagli inseguitori. Al parco chiuso l'iridato è entusiasta del risultato ottenuto: "Gara Sprint perfetta rispetto a quella in Argentina nella quale ho avuto dei problemi".

"Sono partito bene e ho spinto per fare il mio passo. È stato sufficiente per avere il vantaggio, ma le condizioni in pista non sono state semplici perché si scivolava" ha spiegato Pecco.

Bagnaia ha poi aggiunto: "Ora mi concentro su domani, sarà molto più difficile, ma sono molto contento per questo risultato. Di grip ce n'era poco, ho avuto tanto bloccaggio davanti, ma appena ho aperto il gap ho spinto perché commettere errori era molto facile. Abbiamo lavorato bene tutto il weekend, ero sicuro potessimo fare una gara veloce". Vedi anche Motogp MotoGP Americhe: Bagnaia domina e trionfa in Sprint Race, Bezzecchi ancora leader del mondiale

"Ho lavorato e trovato equilibrio col nuovo programma. Il setting di base è sempre stato buono- ha proseguito il pilota Ducati- quindi qui ci siamo concentrati tanto sul lavoro rispetto all'Argentina. Oggi mi è piaciuto perché con costanza siamo stati più veloci e questo ci aiuta tanto per la gara di domani. Superiorità? Domani la gara sarà diversa, le temperature potrebbero calare e lo spero. Tutto sarà diverso, non si potrà spingere subito. All'inizio ci sarà un gruppo nel quale non bisogna sprecare energie".