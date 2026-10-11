MotoGP alla volata finale: ma nella sfida tra Martin, Marquez e Bezzecchi, l'incognita sono le gomme

I piloti, se non lo dicono a denti stretti, lo fanno capire. Correre così non è piacevole e gli scherzetti sono sempre dietro l'angolo. E quando non è la pressione, a entrare in gioco sono le mescole, che si adattano più o meno bene a quella moto, a quello stile di guida, a quella pista. All'improvviso, senza una vera logica. Pensare che il fornitore unico avrebbe dovuto limitare le differenze e mettere tutti sullo stesso piano.