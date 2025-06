MotoGp, Alex Marquez prima di Assen: "Al Mugello ero vicino a Marc, ma a volte è imprendibile"

La MotoGp riparte da Assen, pista storica del Motomondiale, e lo fa con un dominatore: Marc Marquez guida con 270 punti, +40 sul fratello e +110 su Pecco Bagnaia. Proprio Alex Marquez è il grande protagonista della conferenza stampa che precede il Gp d'Olanda, e viene interrogato sul duello col fratello: "Per noi è difficile condividere la strategia, il mio obiettivo è mantenere alto il livello come nei weekend precedenti. Al Mugello eravamo vicini a Marc, se avrò la possibilità di chiudere il gap in classifica lo farò perché spesso sono stato veloce come lui sia nel time attack che nel passo-gara. State creando una presunta battaglia tra me e Marc: vogliamo stare l'uno davanti all'altro, ma siamo fratelli e sappiamo anche essere felici per l'altro. A volte lui è semplicemente più veloce, quando è così diventa imprendibile per tutti e non solo per me: non è che non lo supero perché siamo fratelli… Sono l'unico pilota che gli è vicino in classifica, a volte è semplicemente difficile tenere il suo passo".