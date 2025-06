Pentathlon, Malan: "Peccato per l'equitazione fuori dai Giochi"

"Spero che le novità possano aiutare a farlo conoscere un po' di più ai giovani, perché è un bellissimo sport che ti regala e t'insegna tanto. Certo è molto impegnativo, perché le cinque discipline sono molto diverse far loro, bisogna essere molto bravi a livello fisico ma anche mentale per passare da uno sport all'altro". L'azzurro ha poi regalato una curiosità: "Un giorno abbiamo testato quale fra le cinque discipline, corsa campestre, gara di spada, i 200 stile libero a nuoto, il tiro con la pistola e il salto a ostacoli a cavallo dava più scariche di adrenalina. Le pulsazioni più elevate erano venute dall'equitazione. Saltare l'ostacolo con il cavallo era qualcosa di particolare". Malan l'unico pentatleta a essere stato campione europeo in tutte le categorie: Under 17 Under 19 Juniores e Senior, primo nel ranking, ha chiuso l'intervista parlando del futuro: "Quando si va in gara si va per vincere, però l'obiettivo è anche quello di costruire una base solida per questo quadriennio in vista del prossimo impegno olimpico. Speriamo di toglierci qualche soddisfazione ma soprattutto di lavorare bene".