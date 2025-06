Wakeboard, grande successo per i camp di Claudia Pagnini dedicati alle donne

Due tappe, 24 iscritte e tanto entusiasmo per i camp, dedicati alle donne, della campionessa di wakeboard del team Red Bull Claudia Pagnini, che ha condiviso la sua passione per il wakeboard con le partecipanti, trasferendo loro tanti consigli utili per migliorarsi. Un’idea nata su iniziativa di Claudia per far crescere la community di wakeboard, con un focus sul mondo femminile, creando anche un’opportunità per conoscere nuovi talenti locali. Il 7 giugno al “Wake N Lake” di Roma e il 14 giugno al “Wakeparadise” di Brescia, ragazze fra i 16 e i 36 anni hanno vissuto una giornata speciale, partendo con una fase di briefing, per poi esercitarsi durante tutta la mattina, potendo godere dei consigli e delle correzioni della Pagnini. Nel pomeriggio c’è stata una Video Review con analisi degli errori e dritte per migliorarsi, per poi tornare in acqua sia per giri singoli che in coppia con Claudia.