MotoGP, ufficiale: Aldeguer in Ducati dal 2025

L'ANNUNCIO

Lo spagnolo classe 2005 ha firmato un biennale, non è ancora confermato con quale team

© Ufficio Stampa Fermin Aldeguer passerà alla MotoGP nel 2025 e lo farà in sella a una Ducati. A dare l'annuncio ufficiale è stata la stessa casa di Borgo Panigale: "Ducati Corse è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con Fermín Aldeguer - si legge in una nota -. Il pilota spagnolo salirà in MotoGP dal 2025 e guiderà una Ducati Desmosedici GP per i prossimi due anni, con l’opzione di estendere l’accordo per ulteriori due". Non è ancora confermato in quale team correrà, ma ci sono buone chance che possa accasarsi alla Pramac, visto che sia Jorge Martin sia Franco Morbidelli sono in scadenza a fine anno.

Molto naturalmente dipenderà dall'andamento di questa stagione. Bagnaia ha rinnovato fino a fine 2026 col team ufficiale, mentre Bastianini è ancora in bilico. Una "promozione" di Martin nella squadra factory, l'addio di Morbidelli, o entrambe le cose potrebbero aprire la strada della Pramac ad Aldeguer, che esordirebbe così con una Desmosedici GP25. In alternativa si accaserebbe in un altro dei team satelliti.

Il pilota di Murcia, classe 2005, è reduce da una grande stagione in Moto2, nella quale ha conquistato cinque vittorie e altri due podi, chiudendo il Mondiale al 3° posto.

ALDEGUER: "REALIZZO UN SOGNO"

"Sono davvero felice di avere questa opportunità: grazie a Ducati realizzerò il sogno che sto inseguendo fin da quando sono piccolo - le sue prime parole -. È arrivato il momento di compiere il grande salto e gareggiare con i migliori piloti al mondo e in più lo farò con la miglior moto in griglia. Desidero ringraziare Ducati e in particolare Gigi Dall’Igna per la fiducia che hanno avuto in me fin dal primo giorno in cui abbiamo iniziato a parlare. Ringrazio Luca Boscoscuro per tutto quello che abbiamo vissuto e per quello che ancora ci aspetta in quest’anno insieme. Ringrazio anche la mia famiglia, il mio manager Héctor Faubel e tutti coloro che in un modo o nell’altro mi aiutato ad arrivare fin qui. Ora che so cosa mi riserva il futuro, è il momento di concentrarsi solamente su questa stagione dove mi aspetta una grande sfida in Moto2. Darò il massimo per lasciare questa categoria a testa alta con i migliori risultati possibili prima di affrontare la nuova avventura in MotoGP".