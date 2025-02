MotoGP, a Bangkok la prima presentazione-show con tutte le squadre

"E' veramente un piacere essere qui in Thailandia. Non sarà difficile avere due piloti così forti nello stesso team - ha detto Gigi Dall'Igna della Ducati, che schiera in pista Francesco Bagnaia e Marc Marquez - , sono molto veloci ma anche molto intelligenti e questo aiuterà a gestire la situazione. La cosa più importante per noi adesso è lavorare insieme per produrre la moto migliore, in modo da poter battagliare per vittorie e titolo. Sono sempre intrigato a inizio stagione, è incredibile avere questa situazione. Alla fine l'1 sulla carena è solo un numero, la cosa più importante è vincere il titolo ed è sicuramente il nostro obiettivo".